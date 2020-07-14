للمرة الأولى.. قيمة صادرات روسيا من الذهب تتجاوز نظيرتها من الغاز

أظهرت بيانات رسمية تجاوز قيمة صادرات روسيا من المعدن النفيس شهري أبريل ومايو من العام الجاري قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي.

وكشفت بيانات الجمارك والبنك المركزي الروسيين أن صادرات روسيا من الذهب بلغت في أبريل ومايو من 2020 أكثر من 65 طنا، قيمتها نحو 3.55 مليار دولار .

فيما أشارت البيانات إلى أن صادرات شركة "غازبروم" من الغاز الطبيعي في الفترة نفسها بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ العام 2002.

المصدر: "نوفوستي"