ماليزيا تطرح سندات إسلامية بأكثر من مليار دولار

أعلنت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، عن طرح سندات إسلامية دولية، وذلك لدعم الإنفاق الحكومي. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه دول في العالم صعوبات اقتصادية بسبب جائحة كورونا.

وقال البنك المركزي الماليزي اليوم، إن ماليزيا ستبيع سندات إسلامية حكومية بقيمة 5 مليارات رنجيت ماليزي (نحو 1.17 مليار دولار) لأجل 10 سنوات.

ووفقا للمركزي الماليزي ستستحق السندات في 15 أكتوبر 2030. وسيتم إغلاق باب الاكتتاب في السندات في 16 يوليو الجاري.

(الدولار = 4.27 رنجيت ماليزي)

المصدر: "رويترز"