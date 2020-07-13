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عملاق النحاس التشيلي كوديلكو يسجل 3215 حالة إصابة بكوفيد-19

مال وأعمال

عملاق النحاس التشيلي كوديلكو يسجل 3215 حالة إصابة بكوفيد-19
Reuters
عملاق النحاس التشيلي كوديلكو يسجل 3215 حالة إصابة بكوفيد-19
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أعلنت شركة كوديلكو التشيلية المملوكة للدولة، التي تعد أكبر منتج للنحاس في العالم، تسجيل 3215 إصابة بمرض كوفيد-19 و9 وفيات بسبب الجائحة، من بين العاملين فيها.

وقال خوان بنافيدس رئيس مجلس إدارة الشركة اليوم الاثنين إن 2473 عاملا تعافوا بالفعل بينما لا يزال 37 في المستشفى.

وحافظ العاملون في مناجم النحاس في تشيلي إلى حد كبير على الإنتاج بالرغم من صعود حاد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ورغم تزايد الضغوط المطالبة بأن تعزز الشركات إجراءات السلامة حتى إذا كان من المحتمل أن يكون على حساب الإنتاج.

وفي الأسبوع الماضي، قالت نقابات عمالية في كوديلكو، التي لديها قوة عاملة تبلغ حوالي 60 ألفا من بينهم عمال بعقود مؤقتة، إن حوالي ثلاثة آلاف عامل أصيبوا بالفيروس.

وقال وزير التعدين في تشيلي لرويترز هذا الشهر إن الحكومة ستعطي أولوية لصحة العمال في قطاعها الحيوي للتعدين حتى إذا أثر ذلك على الإنتاج.

المصدر: رويترز

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