شركة النفط الفنزويلية تستأنف إنتاج البنزين في مصفاة كاردون

قال مصدران مطلعان إن شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا" استأنفت إنتاج البنزين في مصفاتها كاردون البالغ طاقتها 310 آلاف برميل يوميا.

وكانت وحدة بالمصفاة أساسية لإنتاج البنزين قد أوقفت النشاط الأسبوع الماضي عقب حريق في المنشأة جرى احتواؤه بسرعة.

وقال المصدران إن المصفاة استأنفت الإنتاج في الأيام التالية للحادث وتنتج الآن حوالي 30 ألف برميل يوميا من البنزين.

ولم ترد "بتروليوس دي فنزويلا" على طلب للتعقيب لوكالة "رويترز".

وكاردون هي المصفاة الوحيدة التي تنتج حاليا البنزين في فنزويلا التي توقفت معظم شبكتها للتكرير البالغ طاقتها 1.3 مليون برميل يوميا بعد سنوات من نقص في الاستثمار وغياب الصيانة.

وتخنق عقوبات أمريكية على الشركة أيضا معظم واردات البنزين.

المصدر: رويترز