الكويت تلغي مشروع محطة "الدببة" للطاقة الشمسية بسبب أزمة كورونا

أعلن مجلس الوزراء الكويتي إلغاء مشروع إنشاء محطة الدبدبة للطاقة الشمسية، التي كان إنتاجها سيوفر 15% من احتياجات القطاع النفطي من الطاقة الكهربائية، بسبب جائحة كورونا.

وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي عقب اجتماعه اليوم الإثنين، إنه قرر "إلغاء قراري مجلس الوزراء بشأن المشروع المذكور وذلك نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع من تفشي لفيروس كورونا المستجد وأثرها على الأسواق النفطية والمالية العالمية".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء كلف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة نحو تلبية حاجات البلاد المستقبلية من الطاقة المستدامة وفي ضوء النصوص والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل المشروع، الذي تنفذه شركة البترول الوطنية الكويتية، في فبراير عام 2021 لكن طرحه تأخر كثيرا بسبب الإجراءات البيروقراطية.

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وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية في 5 يوليو الجاري إن قيمة العرض صاحب أقل الأسعار لإنجاز المشروع بلغت حوالي 439 مليون دينار (1.4 مليار دولار).

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في قيام مؤسسة البترول الكويتية "بالتركيز على أولوياتها للمرحلة المقبلة والمحافظة على مكانتها في الأسواق النفطية العالمية".

وكان المشروع يهدف إلى إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية داخل مجمع الشقايا للطاقة المتجددة الذي يقع على بعد 100 كيلومتر غربي مدينة الكويت على مساحة حوالي 32 كيلومترا مربعا.

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على الطاقة الكهربائية في الكويت 30 ألف ميغاوات يوميا في سنة 2030. ولدى البلد الغني بالنفط رؤية طموحة للوصول إلى إنتاج 15% من هذه الاحتياجات من الطاقة المتجددة.

المصدر: رويترز