المؤشران "إس اند بي500" و"ناسداك" يغلقان منخفضين

أغلق المؤشران "ستاندرد اند بورز500" و"ناسداك" على انخفاض يوم الاثنين، متأثرين بخسائر حادة لأسهم أمازون ومايكروسوفت وأسماء كبيرة أخرى قادت صعود بورصة وول ستريت مؤخرا.

وتراجع ستاندرد اند بورز500 بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ الخامس والعشرين من فبراير.

وكان المؤشر قد تعافي بأكثر من 40 بالمئة منذ منتصف مارس حتى مع ارتفاع سريع في الإصابات بمرض "كوفيد-19" في أريزونا وكاليفورنيا وتكساس وحوالي 35 ولاية أمريكية أخرى.

وبعد أن سجلت أداء قويا في الأشهر القليلة الماضية، أنهت أسهم أمازون ومايكروسوفت ونفيديا وفيسبوك جلسة اليوم على هبوط حاد بعدما تراجعت عن مكاسب في وقت سابق من الجلسة.

ويتأهب المستثمرون لما قد يكون الهبوط الأكثر حدة في الأرباح الفصلية للشركات الخمسمائة المدرجة في المؤشر ستاندرد اند بورز منذ الأزمة المالية العالمية، بحسب بيانات آي بي إي إس رفينيتيف، وستكون نتائج البنوك محط الاهتمام هذا الأسبوع.

وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي جلسة التداول منخفضا 29.82 نقطة، أو 0.94 بالمئة، إلى 3155.22 نقطة بينما أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 226.60 نقطة، أو 2.13 بالمئة، إلى 10390.84 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 10.50 نقطة، أو 0.04 بالمئة، عند 26085.80 نقطة بدعم من مكاسب لبضع شركات، من بينها بايونتيك وفايزر مع حصول اثنين من لقاحتهما التجريبية المضادة لفيروس كورونا على موافقة مبدئية من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

المصدر: رويترز