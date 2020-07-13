نيجيريا سترفع مستوى امتثالها لتخفيضات "أوبك+" إلى 100%

أفاد تقرير لوكالة الأنباء السعودية بأن وزير الدولة للمواد البترولية في نيجيريا قال إن بلاده سترفع مستوى امتثالها لتخفيضات أوبك+ لإنتاج النفط إلى 100 بالمئة.

وتعهدت نيجيريا بأنها ستعوض في يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة في مايو ويونيو.

وبحسب الوكالة، ناقش الوزير النيجيري تيمبيري سيلفا في مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي متابعة تطورات أسواق النفط والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على النفط والتقدم الذي تحقق نحو التنفيذ الكامل لإتفاق "أوبك+".

ووفقا للبيان، أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الذي يرأس لجنة أوبك+ المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة والتي تتابع الالتزام بالتخفيضات، أهمية التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ بحصص الخفض المحددة لها للتعجيل بعودة التوازن إلى سوق النفط.

المصدر: رويترز