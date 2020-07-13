العراق يؤكد التزامه بزيادة الامتثال لتخفيضات "أوبك+"

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، التزام بلاده التام باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج، وعزمها تحسين امتثالها لتخفيض الإمدادات للوصول إلى 100% بحلول أول أغسطس القادم.

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وبحسب بيان مشترك صدر عقب مكالمة هاتفية أجراها إسماعيل مع نظيره السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، تعهد الوزير العراقي أيضا بالتعويض عن إفراط بلاده في الإنتاج في مايو ويونيو، على مدار شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وبحسب البيان، فقد عبر وزير الطاقة السعودي عن "الثقة بأن العراق سيواصل تحسين مستوى امتثاله"، مضيفا أن امتثال بغداد في يونيو الماضي وصل إلى 90%، كما ذكرت مصادر ثانوية من أوبك.

المصدر: رويترز