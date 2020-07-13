البحرين تدرج مصروفات طارئة بقيمة 470 مليون دولار ضمن ميزانية 2020

قالت وكالة أنباء البحرين، نقلا عن مرسوم ملكي، إن البلاد ستدرج مصروفات طارئة بقيمة 177 مليون دينار (470 مليون دولار) ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 لمواجهة كورونا.

وقال مرسوم آخر إنه لتحقيق ذلك، سيجري استقطاع مبلغ قدره 450 مليون دولار أمريكي من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة.

وأنشئ هذا الصندوق في 2006 لإعادة استثمار إيرادات النفط والغاز ويخصص لدعم الميزانية العامة للدولة.

وأعلن المرسوم أيضا وقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020.

وحصل البلد الخليجي الصغير المنتج للنفط على حزمة مساعدات في 2018 بقيمة 10 مليارات دولار من دول مجاورة ثرية في الخليج لتفادي أزمة ائتمان ويعمل على سد العجز في ميزانيته.

وسجلت البحرين حوالي 33 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و108 وفيات.

المصدر: رويترز