الحكومة الفرنسية تخفض عدد رحلات الطيران الصينية إلى باريس

بدأت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، فرض قيود على شركات الطيران الصينية، حيث سمحت للشركات بتنفيذ رحلة ركاب واحدة إلى فرنسا أسبوعيا.

وقالت الحكومة، إنها تتصرف استجابة للقيود التي تفرضها بكين على شركات الطيران الفرنسية المتجهة إلى الصين.

وذكرت السفارة الفرنسية في بكين: "انطلاقا من 13 يوليو (الجاري)، سيتم السماح للشركات الصينية القيام برحلة أسبوعية واحدة فقط (إلى فرنسا)".

وأضافت، أن "المناقشات جارية بين الحكومتين بهدف التوصل الى حل مرض للطرفين".

وأشارت السفارة الفرنسية إلى أن 3 شركات طيران صينية وهي "Air China" و"China Eastern Airlines" و"China Southern Airlines" كل منها مخولة للقيام برحلات أسبوعية من المدن الصينية إلى باريس.

وقالت إنه بموجب ترتيب متبادل في 12 يونيو الماضي، أذنت بكين لشركة الخطوط الجوية الفرنسية القيام بثلاث رحلات أسبوعيا إلى الصين. وأضافت أن السلطات الصينية سمحت عمليا بتنفيذ رحلة واحدة فقط أسبوعيا.

وأشارت إلى أن فرنسا تمارس ضغوطا دبلوماسية مكثفة للحصول على موافقة من بكين على الرحلات الإضافية.

المصدر: "رويترز"