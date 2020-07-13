تونس تتفاوض مع السعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا

قال وزير الاستثمار التونسي، نزار يعيش، إن بلاده تتفاوض مع السعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا لإرجاء مدفوعات القروض المستحقة هذا العام.

وأضاف يعيش، اليوم الاثنين، أن عجز ميزانية 2020 سيبلغ حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3% في التوقعات السابقة.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة، عن 8 محاور لدفع عجلة الاقتصاد، تضم 50 إجراء سيتم الإعلان عنها بالتفصيل قريبا، وهي تتعلق بخطة الإنقاذ الاقتصادي.

وأوضح أن الخطة تتضمن 10 إجراءات لدفع الاقتصاد، و5 إجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، و5 إجراءات خاصة بتعصير إدارة الجباية وإجراءات لفائدة مناخ الأعمال والوضع الاجتماعي.

المصدر: رويترز + موزاييك