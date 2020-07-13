شركة "نفط الكويت" تقلص ميزانيتها وتؤجل مشاريع

قالت شركة "نفط الكويت" اليوم، إنها راجعت خططها استجابة لتوجيهات من مجلس الوزراء، مما أسفر عن تخفيض ميزانيتها الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة بنسبة 25% وتأجيل عدد من المشاريع.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن المراجعة لن تؤثر على أهدافها الاستراتيجية للمدى المتوسط. ولم يشر البيان إلى حجم الميزانية بعد التخفيض.

وقال البيان إن "الشركة اتخذت خطوات أخرى لترشيد الموازنة التشغيلية للعام المالي 2020-2021، بخفضها قرابة 18% ، بما يسهم في تأمين الاستقرار للمالية العامة للدولة".

وفي يونيو الماضي، كلف مجلس الوزراء الكويتي وزارة المالية بالتنسيق مع شتى الجهات الحكومية لتخفيض ميزانياتها للسنة المالية 2020-2021 بحد أدنى 20% في ظل الضغط المالي، الذي تعاني منه البلاد بسبب هبوط أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"