ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تعيد فرض "القوة القاهرة" على جميع صادرات النفط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد، إنها أعادت فرض "القوة القاهرة" على كل صادرات النفط بعد إعلان "الجيش الوطني الليبي" استمرار وقف إنتاج وتصدير النفط.

وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك.

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وقالت في البيان إن المؤسسة الوطنية للنفط أجبرت على إعلان "القوة القاهرة" على جميع صادرات النفط من ليبيا من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية.

وكانت صادرات النفط الليبية قد استؤنفت يوم الجمعة 10 يوليو بتحميل ناقلة النفط كريتي باستيون من ميناء السدرة النفطي، إلا أن القوات المسلحة التابعة للمشير خليفة حفتر أمرت يوم 11 يوليو بوقف أي صادرات أخرى.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الجمعة عن رفع حالة "القوة القاهرة" عن كل صادرات النفط من البلاد، عقب إغلاق استمر ستة أشهر.

وأكدت المؤسسة في بيان سابق أن ناقلة "كريتي باستيون" ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين في الميناء تأكيدهما أن الناقلة المستأجرة من قبل شركة "فيتول" السويسرية - الهولندية دخلت السدرة وتحمل بالنفط حاليا، ومن المتوقع أن تحمل شحنة تصل إلى 650 ألف برميل، بعد أن حصلت على جميع التصاريح اللازمة.

المصدر: وكالات