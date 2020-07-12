مصر.. ارتفاع مؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يربح 10 مليارات جنيه في أولى التعاملات الأسبوعية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة يوم الأحد، كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند 606.7 مليار جنيه، مقابل 596.766 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05 % ليغلق عند مستوى 11071 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 1536.17 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.46 % ليغلق عند مستوى 2369 نقطة.

المصدر: صحيفة "الأهرام"