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الحكومة الكويتية تطلب اقتراض 65 مليار $ لتمويل عجز الميزانية

مال وأعمال

الحكومة الكويتية تطلب اقتراض 65 مليار $ لتمويل عجز الميزانية
Reuters MS/mel
النائبة البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم
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قالت النائب في البرلمان الكويتي، صفاء الهاشم، إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى ثلاثين عاما، منها 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

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وجاءت تصريحات الهاشم التي ترأس اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقالت في البرلمان: "قانون الدين العام... تطلبون 20 مليار (دينار) لثلاثين سنة قادمة، ثمانية مليارات من أصل عشرين لتسديد عجز الميزانية الحالي"، موجهة كلامها لرئيس الوزراء الذي لم يكن حاضرا.

يذكر أن النائب الكويتي، عدنان عبد الصمد، كشف قبل أيام عن وجود توافق مع وزارة المالية الكويتية يقضي بتخفيض الميزانية المقدمة لمجلس الأمة (البرلمان) بواقع 20%.

المصدر: وكالات

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