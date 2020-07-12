شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في "فودافون" المصرية

قالت الاتصالات السعودية، كبرى شركات الاتصالات في المملكة، إنها ستحتاج شهرين آخرين لإكمال صفقة لشراء حصة قدرها 55 بالمئة في فودافون مصر.

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وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، أنها ستمدد الفترة مرة أخرى إلى شهر سبتمبر القادم.

وأبرمت الاتصالات السعودية في يناير الماضي، اتفاقا غير ملزم لشراء تلك الحصة مقابل 2.4 مليار دولار، لكنها مددت العملية لمدة 90 يوما في أبريل، بسبب ما قالت إنها تحديات لوجستية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وفودافون مصر أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد، إذ لديها 44 مليون مشترك بحصة تبلغ 40 بالمئة من سوق الاتصالات.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، حصة أغلبية في الاتصالات السعودية.

المصدر: رويترز