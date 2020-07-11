العراق يعلن رسميا تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي

قالت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، إنها اشترت 4.539 مليون طن من القمح المحلي في الموسم الحالي الذي بدأ في 20 أبريل الماضي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان، أن الوزارة أعلنت بذلك رسميا وصول العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح.

وقالت وزارة الزراعة من قبل إنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي من القمح إلى ستة ملايين طن خلال موسم الحصاد الممتد من أبريل إلى مايو.

وفي مارس الماضي، أعلن العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، أنه سيحتاج إلى استيراد مليون طن من القمح هذا العام لتعزيز الاحتياطيات، وسط مخاوف متزايدة من أن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا ستبطئ سلاسل إمدادات الغذاء.

المصدر: رويترز