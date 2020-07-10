أسهم الولايات المتحدة تصعد بدعم بيانات من "جيلياد"

ارتفعت الأسهم الأمريكية حيث ساعد تحليل إيجابي لعقار مضاد للفيروسات من شركة "جيلياد ساينسز" لعلاج "كوفيد-19" على تهدئة مخاوف المستثمرين حيال زيادة غير مسبوقة في عدد إصابات كورونا.

كما ساهم ارتفاع أسهم القطاع المالي يوم الجمعة، في ارتفاع الأسهم الأمريكية.

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وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 369.21 نقطة، أو 1.44 بالمئة، إلى 26075.3 نقطة.

وأغلق المؤشر "ستاندرد أند بورز" 500 مرتفعا 32.99 نقطة، أو 1.05 بالمئة، إلى 3185.04 نقطة.

كما تقدم المؤشر "ناسداك المجمع" 69.69 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 10617.44 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ربح "داو" واحدا بالمئة وحقق "ستاندرد أند بورز" زيادة 1.8 بالمئة، فيما قفز "ناسداك" أربعة بالمئة.

المصدر: رويترز