النفط يرتفع بدعم رفع وكالة الطاقة الدولية لتوقعات الطلب

زادت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة، يوم الجمعة، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020، لكن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قوض التوقعات.

وتدعمت الأسعار أيضا بعد أن أظهرت بيانات، تقليص شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط والغاز العاملة إلى مستوى منخفض قياسي للأسبوع العاشر على التوالي.

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وجرت تسوية خام برنت بزيادة 89 سنتا، أي ما يوازي اثنين بالمئة، إلى 43.24 دولار للبرميل، وجرت تسوية الخام الأمريكي على ارتفاع 93 سنتا، أو 2.4 بالمئة، إلى 40.55 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، لم يطرأ على الخام الأمريكي تغير يذكر، في حين حقق برنت مكسبا أسبوعيا بنحو واحد بالمئة.

إلى ذلك، رفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها للطلب إلى 92.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر الماضي، عازية ذلك إلى انخفاض بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.

وكانت الأسعار هبطت في وقت سابق من الجلسة بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها رفعت حالة القوة القاهرة التي تفرضها على جميع صادرات النفط.

وأشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى تعاف لنشاط الأعمال بالولايات المتحدة في يونيو، علما أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي بعد أن توقع محللون انخفاضها بنحو نصف ذلك الرقم.

المصدر: رويترز