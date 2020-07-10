كيف أثر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة على البورصة؟
Reuters
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بدأت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة، على استقرار بالرغم من الزيادة القياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.
وافتتح المؤشر "داو جونز الصناعي" التعاملات على انخفاض طفيف بنسبة 0.06% إلى 25690.35 نقطة.
فيما فتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على ارتفاع بنسبة 0.01% فقط إلى 3152.47 نقطة، بينما تراجع المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 0.02% إلى 10545.91 نقطة.
ولقيت الأسواق دعما من بيانات أشارت إلى أن عقار "جيلياد" المضاد للفيروسات أظهر تحسنا في تعافي مرضى كوفيد-19 في التجارب السريرية.
المصدر: "رويترز"