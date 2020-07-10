الطاقة الدولية: دول "أوبك+" امتثلت بنسبة 108% لتخفيضات الإنتاج

أفاد تقرير لوكالة الطاقة الدولية اليوم، بأن مجموعة "أوبك+" نفذت تخفيضات إنتاج النفط في شهر يونيو الماضي بنسبة 108%، حيث قامت بتقليص الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل في اليوم.

وأشارت إلى أن إنتاج دول "أوبك+" انخفض الشهر الماضي بواقع مليوني برميل يوميا مقارنة بمستواه في مايو الماضي وبلغ 33.4 مليون برميل يوميا.

ووفقا للوكالة فإن نسبة الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج بلغت في يونيو الماضي 108% مقارنة مع 89% في مايو الماضي.

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري، إن روسيا نفذت تخفيضات الإنتاج بنسبة 100%، في حين نفذتها السعودية بنسبة 138%، إذ قامت المملكة بتنفيذ تخفيضات إنتاج طوعية غير المنصوصة في اتفاق "أوبك+" .

وأضافت، في التقرير، أن السعودية نفذت خلال الشهر الماضي تخفيضات طوعية بواقع مليون برميل يوميا.

ووفقا لاتفاق "أوبك+"، الذي أبرمته دول المجموعة في أبريل الماضي، تقوم دول المجموعة بتقليص إنتاجها بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري.

على أن تقوم دول المجموعة بتقليص التخفيضات بشكل تدريجي بعد يوليو 2020 وحتى نهاية أبريل 2022.

المصدر: "تاس"