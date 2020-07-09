النفط يهبط دولارا واحدا للبرميل

تراجعت أسعار النفط نحو دولار واحد للبرميل، يوم الخميس، إذ يخشى المستثمرون من تهاوي استهلاك الوقود مجددا بفعل إغلاقات شاملة جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا بما يعادل 2.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 42.35 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.5 بالمئة يوم الأربعاء.

وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، 1.28 دولار أو 3.1 بالمئة لتغلق على 39.62 دولار للبرميل.

وقالت لويز ديكسون، محللة أسواق النفط في "ريستاد إنرجي"، "في ظل استمرار عاصفة "كوفيد-19" في الولايات المتحدة والبرازيل ودول أخرى، فإن الطلب على المحك".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" يوم الأربعاء، وهي أكبر زيادة لأي بلد في يوم واحد.

والإصابات بالفيروس في تزايد حيث أصابت 42 من الولايات الخمسين على مدى الأسبوعين الأخيرين، وفقا لتحليل أجرته "رويترز".

ودفعت الزيادة الجديدة بعض الولايات مثل كاليفورنيا وتكساس لإعادة فرض بعض القيود.

المصدر: رويترز