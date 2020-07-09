"داو جونز" و"ستاندرد أند بورز" يغلقان على انخفاض بسبب زيادة إصابات كورونا

تراجع المؤشران "ستاندرد أند بورز 500" و"داو جونز الصناعي"، يوم الخميس، مع تخوف المستثمرين من جولة جديدة من إغلاقات الأعمال لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع "داو جونز" 360.64 نقطة بما يعادل 1.38 بالمئة إلى 25706.64 نقطة، وفقد "ستاندرد أند بورز" 17.74 نقطة أو 0.56 بالمئة ليسجل 2152.2 نقطة، وارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع 55.25 نقطة أو 0.53 بالمئة ليصل إلى 10547.75 نقطة.

ومن المتوقع أن تعلن شركات "ستاندرد أند بورز" 500 عن أكبر تراجع ربع سنوي في أرباحها منذ الأزمة المالية، بناء على بيانات "آي بي إي اس" من "رفينيتيف".

وخلافا للمؤشرين السابقين فقد سجل "ناسداك" إغلاقا قياسيا مرتفعا جديدا مدعوما بمكاسب لأسهم أمازون.كوم ومايكروسوفت وأبل.

إلى ذلك، بدأ المستثمرون يحولون تركيزهم صوب موسم نتائج الربع الثاني من العام، والذي ستتسارع إعلاناته من الأسبوع القادم.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" يوم الأربعاء، لتسجل رقما قياسيا عالميا لعدد الإصابات في يوم واحد بينما شهدت فلوريدا وتكساس زيادة قياسية في الوفيات اليومية.

المصدر: رويترز