الأسهم الأوروبية تهبط بعد خسائر في وول ستريت بفعل تنامي إصابات كورونا

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة بشكل حاد، يوم الخميس، مع تهاوي "وول ستريت" عقب زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة مما أثار المخاوف من إغلاقات جديدة.

وكانت أسهم لندن من أكبر الضحايا في أوروبا، إذ انخفضت 1.7 بالمئة، حيث هبطت أسهم شركتي الطاقة "بي بي" و"رويال داتش شل" حوالي 4 بالمئة في ظل تهاوي أسعار النفط بفعل المخاوف حيال الطلب على الوقود.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في باريس وميلانو ومدريد بين 1.2 و2 بالمئة، في حين أغلقت الأسهم المدرجة في فرانكفورت دون تغير يذكر، إذ قفز سهم عملاق البرمجيات "ساب" 4.6 بالمئة بعد أن أكدت الشركة توقعاتها للعام بأكمله.

وبعد أن حوم داخل نطاق المكاسب حتى معاملات ما بعد الظهر، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ليغلق منخفضا 0.8 بالمئة ويسجل أدنى مستوى في أسبوع.

وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب القطاعية الوحيدة في أوروبا، إذ صعد مؤشر القطاع 0.9 بالمئة، في حين انخفضت أسهم البنوك والمرافق نحو اثنين بالمئة.

ويترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج الربع الثاني من العام، حيث يتوقع المحللون تراجع أرباح الشركات المدرجة على ستوكس 600 نحو 54 بالمئة، وفقا لبيانات رفينيتيف.

المصدر: رويترز