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"ستاندرد أند بورز": جائحة كورونا ستكبد البنوك خسائر قروض بتريليوني دولار

مال وأعمال

Reuters
"ستاندرد أند بورز غلوبال"
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قالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إن أزمة فيروس كورونا المستجد ستكلف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض بنهاية العام القادم.

وتوقعت "ستاندرد أند بورز" أن تبلغ خسائر القروض في العام الحالي 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019.

ورجحت أن يكون حوالي 60 بالمئة من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأفادت بأن أكبر الزيادات النسبية، بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع 2019، ستحدث في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا.

المصدر: رويترز

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