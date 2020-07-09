أنطاليا التركية تستقبل آلاف السياح الأجانب في أسبوع

استقبلت أنطاليا، المطلة على البحر المتوسط، 27 ألفا و83 سائحا أجنبيا خلال الفترة بين 1 - 7 يوليو الحالي، وذلك عقب استئناف الحركة السياحية في البلاد بعد رفع قيود السفر بسبب كورونا.

وفي الخامس من يوليو الحالي لوحده، حطّت في مطارات الولاية 36 طائرة تحمل على متنها سيّاحا قادمين من 9 بلدان مختلفة حول العالم

من جهته قال رئيس جمعية مديري الفنادق المحترفة في تركيا، أولكاي أطمجة، إن قدوم السيّاح الأجانب إلى أنطاليا، بدأ مع مواطني كازاخستان وأوكرانيا وبيلاروسيا في الأول من يوليو الحالي.

وأضاف أن الأسبوع الأول من الشهر الحالي، شهد وصول أكثر من 10 آلاف سائح أوكراني إلى أنطاليا.

بدوره، قال تشاغلار برداقجي، مدير عام إحدى الفنادق الفاخرة في الولاية، إنهم لم يرصدوا حتى الآن أية شكوى من التدابير المتخذة في منشآتهم السياحية، حول الوقاية من كورونا.

وأشار إلى امتنان السيّاح من التدابير المتخذة، مبيناً استمرارهم في قبول الحجوزات لدى الفنادق.

المصدر: الأناضول