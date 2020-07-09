1.1 مليون نزيل في منشآت أبوظبي الفندقية خلال 3 أشهر

بلغ عدد النزلاء في المنشآت الفندقية " فنادق وشقق فندقية" في إمارة أبوظبي نحو 1.1 مليون نزيل خلال الربع الأول من العام 2020، وفقا لما نقلته وكالة "وام" عن "مركز الإحصاء - أبوظبي".

ووفقا لرصد أجراه المركز وصلت نسبة الإشغال 70%، ومتوسط مدة الإقامة 2.8 ليلة، وقيمة الإيرادات نحو 1.29 مليار درهم (نحو 351 مليون دولار) مما يؤشر على استمرار نشاط القطاع.

وبلغ عدد النزلاء الإماراتيين في المنشآت الفندقية نحو 307 آلاف نزيل خلال الربع الأول من العام الجاري، مستحوذين على 30.7% من إجمالي عدد النزلاء، تلاهم النزلاء من آسيا، باستثناء الدول العربية، 268 ألف نزيل، ومن أوروبا 211 ألف نزيل، و138 ألف نزيل من الدول العربية، ونحو 70 ألف نزيل من الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وتوزع بقية العدد على الدول الأخرى.

المصدر: "وام"