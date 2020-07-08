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النفط يغلق مرتفعا بفعل تحسن الطلب الأمريكي على الوقود

مال وأعمال

النفط يغلق مرتفعا بفعل تحسن الطلب الأمريكي على الوقود
Reuters
النفط يغلق مرتفعا بفعل تحسن الطلب الأمريكي على الوقود
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أغلقت أسعار النفط مرتفعة اليوم الأربعاء، مع ظهور علامات تعاف في الاستهلاك الأمريكي من البنزين، لكن مكاسب الأسعار جاءت محدودة بفعل زيادة في مخزونات الخام وإصابات فيروس كورونا.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 21 سنتا إلى 43.29 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 28 سنتا لتغلق عند 40.90 دولار للبرميل.

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وهوت مخزونات البنزين الأمريكية 4.8 مليون برميل مع ارتفاع الطلب إلى 8.8 مليون برميل يوميا، أعلى مستوياته منذ 20 مارس، وفقا لبيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة اليوم.

وزاد معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي نقطتين مئويتين لكنه ما زال منخفضا نحو 17 نقطة عنه قبل سنة.

المصدر: رويترز

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