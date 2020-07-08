مخزونات الخام الأمريكية ترتفع على غير المتوقع

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي رغم زيادة مصافي التكرير إنتاجها.

ارتفع مخزون الخام 5.7 برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" تراجعا قدره 3.1 مليون برميل.

وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 2.206 مليون برميل، بحسب الإدارة.

وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 314 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي نقطتين مئويتين.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 4.8 مليون برميل، مقارنة مع تراجع طفيف فحسب توقعه المحللون في استطلاع "رويترز".

من جهة، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 3.1 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 75 ألف برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 2.13 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز