ميشوستين يدعو للحفاظ على الطابع المفتوح للاقتصاد العالمي

دعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى الحفاظ على الطابع المفتوح للاقتصاد العالمي، والتخلي عن التدابير الحمائية الأحادية.

وأشار ميشوستين في رسالة فيديو خلال يوم القادة العالميين في إطار القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية، حول تحديد تأثير وباء فيروس كورونا المستجد على مجال العمل، إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين حدد في قمة قادة مجموعة العشرين، مكافحة البطالة خلال الوباء كأولوية رئيسية.

وقال: "الجهود المشتركة في هذا المجال الحاسم، تتطلب الطابع المفتوح للاقتصاد العالمي، ورفض التدابير المقيّدة والحمائية من جانب واحد، والاستخدام واسع النطاق للتكنولوجيا الرقمية والاستخدام المرن لفرص هجرة اليد العاملة".

المصدر: نوفوستي