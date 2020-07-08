جورجيفا: على صندوق النقد تعديل أدوات إقراض الدول الأشد فقرا

قالت كريستالنيا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن على الصندوق أن يحسن أدواته لإقراض البلدان الأشد فقرا والتي تم تقديم تمويل عاجل إلى 72 منها في خضم جائحة كورونا.

وأبلغت جورجيفا مؤتمرا عبر الإنترنت أن الأسواق الناشئة ذات العوامل الأساسية القوية أصدرت سندات قيمتها 124 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2020، لكن غيرها من الدول ذات العوامل الأساسية الضعيفة عاجزة عن طرق أسواق المال بأسعار في المتناول.

وقالت إن الصندوق يعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء ذات الاقتصادات المتقدمة لتحويل بعض حقوق السحب الخاصة (عملة صندوق النقد) إلى الدول ذات الدخل المنخفض التي تضررت بشدة على نحو خاص من جراء الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

وكانت جورجيفا قد حثت الدول المئة والتسع والثمانين الأعضاء في الصندوق على إصدار حقوق سحب خاصة جديدة (بما يشبه قيام البنك المركزي بطباعة النقود) وهو ما أيده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزعماء آخرون، لكن الولايات المتحدة، المساهم الرئيسي في الصندوق، وعددا قليلا من الدول الأخرى حثوا الصندوق على التركيز أولا على التريليون دولار التي يستطيع بالفعل إقراضها قبل الإقدام على مثل تلك الخطوة.

ومنذ ذلك الحين، يعكف مسؤولو صندوق النقد على وضع نظام يحول بعض الأعضاء الأغنياء عن طريقه بعض حقوق السحب الخاصة بهم إلى الدول الفقيرة أو يقرضونهم إياها، ولم تتضح تفاصيل ذلك بعد.

جدير بالذكر أن حقوق السحب الخاصة قابلة للاستبدال بعملات أعضاء صندوق النقد، وترتبط قيمتها بسلة من 5 عملات، من بينها الدولار الأمريكي.

المصدر: رويترز