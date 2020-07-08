السعودية تستحوذ على 17% من الإنتاج العالمي للتمور

استحوذت السعودية على 17% من الإنتاج العالمي للتمور، وصنفت في المركز الثاني عالميا في هذا المجال، وفقا لما ذكرته وكالة "واس" اليوم الأربعاء.

وتنتج مختلف مناطق السعودية من التمور أكثر من 1.5 مليون طن سنويا، في حين بلغت كمية الصادرات مؤخرا 184 ألف طن بقيمة 860 مليون ريال (حوالي 229 مليون دولار).

ويبلغ عدد النخيل في المملكة 31.234.155 نخلة على مساحة 107 آلاف هكتار لأكثر من 123 ألف حيازة زراعية للنخيل.

وبالرغم من الإنتاج العالمي، الذي يبلغ 8.8 ملايين طن من التمور، فإن المملكة تعد من أهم الدول المنتجة عالميا لا سيما في ظل التنوع الإنتاجي والتطور في قطاع التمور.

ويسهم 157 مصنعا للتمور محليا في صناعة المنتجات التحويلية، وتتجه في ظل التقدم الصناعي إلى التطور في مستوى الإنتاج والتصدير.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "واس"