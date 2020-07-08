انخفاض أسعار الذهب الأسود بعد بيانات أمريكية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة في مخزونات الخام الأمريكية ما عزز المخاوف بشأن فائض المعروض.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.3% إلى 42.97 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.3% أيضا إلى 40.51 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في الأسبوع الماضي مقابل توقعات بتراجعها.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء، إنه من المتوقع تراجع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 600 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي، لكنها توقعت أيضا تعافي الطلب العالمي على النفط بحلول نهاية 2021.

وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا ثلاثة ملايين حالة في الولايات المتحدة حتى يوم الثلاثاء، حيث أعلنت المزيد من الولايات رصد أعداد قياسية من الحالات الجديدة.

المصدر: "رويترز"