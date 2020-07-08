مسؤول: 25 مليار يورو استثمارات قطر في برلين و300 شركة ألمانية بالسوق القطرية

قال سفير قطر لدى برلين، محمد جهام الكواري، خلال مقابلة صحفية أمس، إن استثمارات الدوحة في ألمانيا بلغت 25 مليار يورو، وإن 300 شركة ألمانية تعمل بالسوق القطرية.

جاء ذلك، في حوار أجراه الكواري، مع مجلة الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى "نوموف"، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأضاف الكواري، أن "الاقتصاد القطري يواصل نموه بخطوات مستدامة، ما يخلق مجموعة متنوعة من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب".

ووصف العلاقات القطرية الألمانية في مختلف المجالات وخصوصا في المجال الاقتصادي بالوثيقة، موضحا أن قطر "تستثمر في الشركات الألمانية الكبرى، وتطمح لمواصلة تعزيز العلاقات مع برلين".

ولفت إلى أن "اقتصاد دولة قطر في ازدهار مستمر، حيث تسعى الدوحة إلى تنويع مصادرها الاقتصادية من خلال الاستثمار في المؤسسات الألمانية الكبرى، مثل: (سيمنز)، و(دويتشه بنك)، و(فولكس فاغن)".

وكانت الدوحة قد أعلنت في 2018 عزمها ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس المقبلة.

المصدر: "قنا"