الذهب يلامس حاجز الـ1800 دولار مع تفاقم كورونا

لامس الذهب اليوم حاجز الـ1800 دولار للأوقية على خلفية زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، ومخاوف إعادة إغلاق الاقتصاد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة وبلغ 1795.50 دولار في أواخر جلسة التداول.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1809.90 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى منذ سبتمبر عند 1810.80 دولار.

وقال مايكل ماتوسيك كبير المتداولين في "يو.إس جلوبال انفستورز": "عندما يكون هناك خوف، سواء كان فيروس كورونا أو خوف من أن الاقتصاد لا يبلي بلاء حسنا، فإن ذلك دائما ما يكون عاملا داعما للذهب".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 18.25 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1916.50 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 2.4 بالمئة إلى 832.77 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز