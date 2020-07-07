"مصر للطيران" تتسلم طائرتي A320Neo جديدتين
Reuters
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استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم طائرة "مصر للطيران" السادسة الجديدة بحروف تسجيل SU-GFO من طراز إيرباص A320neo قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا.
وهذه الطائرة الثانية من نفس الطراز التي تتسلمها شركة الطيران الوطنية خلال شهر يوليو الحالي .
وقال رشدي زكريا رئيس شركة "مصر للطيران": "تعد هذه الطائرة السادسة من إجمالي 8 طائرات متعاقد عليها من نفس الطراز، وستصل جميعها خلال العام الجاري".
المصدر: ناصر حاتم- القاهرة