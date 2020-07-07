هبوط الغاز الروسي إلى ما دون الـ100 دولار للألف متر مكعبة

أظهرت بيانات الجمارك الفدرالية الروسية، أن سعر الغاز الروسي المصدر إلى الخارج انخفض في مايو الماضي إلى 94 دولارا للألف متر مكعبة، ما لا يغطي نفقات الإنتاج والنقل وغيرها.

وتشير بيانات الهيئة الفدرالية إلى أن شركة "غازبروم" الروسية قامت بتصدير 11.9 مليار متر مكعب من الغاز في مايو الماضي وبلغت إيراداتها 1.123 مليار دولار.

وبلغ السعر المتوسط للغاز 94 دولارا لكل ألف متر مكعبة، بينما يعادل السعر الذي يسمح بتجنب الخسائر 100 دولار للألف متر، حسب تقديرات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

وقال مدير دائرة الموارد الطبيعية والخامات لوكالة "فيتش" دميتري مارينتشينكو في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إنه من الأجدى بالنسبة لـ"غازبروم" مواصلة التوريدات رغم الخسائر.

وأوضح أن "تجنب الخسائر يتحقق عندما يزيد السعر على نفقات الإنتاج والنقل والضريبة على استخراج الموارد الطبيعية ورسوم التصدير، لكن جزءا من هذه النفقات ثابت ولا يمكن تخفيضه... ولذلك قد يكون من الأجدى بالنسبة لـ"غازبروم" مواصلة توريدات الغاز حتى في ظل الأسعار الراهنة دون 100 دولار".

المصدر: نوفوستي