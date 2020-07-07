أسهم البنوك والقطاع العقاري تدعم الإمارات وبورصة مصر تهبط

أغلقت بورصتا الإمارات على صعود اليوم، بفضل أسهم القطاعين المالي والعقاري، في حين تراجعت البورصة المصرية قليلا بفعل خسائر سهم الشركة "الشرقية للدخان"، التي تجاوزت ثلاثة بالمئة.

وزاد مؤشر دبي 0.5 بالمئة، وقاد المكاسب سهم "إعمار العقارية القيادي" وزاد 1.5 بالمئة، وصعد سهم بنك "الإمارات دبي الوطني" 0.5 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة وكسب سهم بنك "أبوظبي الأول" أكبر بنوك الإمارات، 0.9 بالمئة، في حين ارتفع مصرف "أبوظبي الإسلامي" 1.3 بالمئة بعد يوم من رفع البنك الحد الأقصى لملكية الأجانب إلى 40 بالمئة من 25 بالمئة.

ولكن حد من مكاسب مؤشر أبوظبي تراجع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، الذي هبط 4.8 بالمئة.

وصعد المؤشر السعودي 0.1 بالمئة، وزاد سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" 0.8 بالمئة.

وقال مسؤول حكومي إن السعودية تمضى قدما في خططها لمضاعفة حجم العاصمة وعدد سكانها خلال العقد المقبل رغم التراجع الاقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

أما في قطر فقد زاد المؤشر للبورصة القطرية 0.5 بالمئة بفضل مكاسب بنك قطرة الإسلامي 2.1 بالمئة.

وفي مصر هبط المؤشر المصري 0.3 بالمئة، منهيا مكاسب ثلاث جلسات، إذ تضرر بهبوط سهم الشرقية للدخان 3.8 بالمئة.

المصدر: "رويترز"