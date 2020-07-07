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بيانات: 38% من الشركات في إيطاليا عرضة للإفلاس بسبب أزمة كورونا

مال وأعمال

بيانات: 38% من الشركات في إيطاليا عرضة للإفلاس بسبب أزمة كورونا
Reuters
بيانات: 38% من الشركات في إيطاليا تجازف بالإفلاس بسبب أزمة كورونا
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أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا، أن نسبة 38% من الشركات في البلاد عرضة للإفلاس بسبب تبعات أزمة وباء كورونا.

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ووفقا للدراسة، فإن "تأثير الأزمة على الشركات كان كثيفا وشديد السرعة، مما تسبب بمخاطر كبيرة لبقائها على قيد الحياة، حيث أن 38.8% من الشركات الإيطالية ما يعادل 28.8% من قطاع العمل معرضة للإفلاس".

ووفقا للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) فإن خطر الإفلاس مرتفع بين المؤسسات الصغرى، التي توظف إجمالا  1.4 مليون شخص، والشركات الصغيرة التي توظف مليون شخص.

وأشار المعهد إلى أنه "لا يزال يفترض أن تكون هناك كثافة كبيرة في الإغلاق بين الشركات المتوسطة أيضا، التي تضم 450 ألف موظف، وكذلك الشركات الكبيرة، التي توظف 600 ألف شخص".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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