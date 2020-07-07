شركة تركية تستهدف إنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء في غرب ليبيا
Reuters
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قال مسؤول تنفيذي إن شركة تركية تشغل أسطولا من محطات توليد الكهرباء العائمة سترسل فريقا فنيا إلى ليبيا لطرح مقترح لإمداد غرب البلاد بالكهرباء.
وذكرت زينب حرزي رئيسة القطاع التجاري في شركة "كاراداينيز القابضة" لوكالة "رويترز" أن الشركة تعتزم إرسال فريقها إلى ليبيا خلال أسابيع، وقد تبدأ بإمداد غرب ليبيا بالكهرباء في غضون 30 يوما.
ويواجه سكان ليبيا، المنتجة للنفط والغاز، ساعات من انقطاع الكهرباء يوميا في ظل انقسام بين الشرق والغرب نتيجة صراع اندلع بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
المصدر: "رويترز"