المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي ما تم تداوله عن توجه البنوك بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي السعودي) على صفحتها في "تويتر" مساء الاثنين.

#مؤسسة_النقد توضح ما تم تداوله حول تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة.#SAMApic.twitter.com/RlmER396yK — SAMA | مؤسسة النقد العربي السعودي (@SAMA_GOV) July 6, 2020

وأكدت "ساما" في البيان أن "البنوك والمصارف في المملكة تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر. واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة".

المصدر: RT