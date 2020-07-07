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المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة

مال وأعمال

المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة
Reuters
صورة تعبيرية
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نفت مؤسسة النقد العربي السعودي ما تم تداوله عن توجه البنوك بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي السعودي) على صفحتها في "تويتر" مساء الاثنين.

وأكدت "ساما" في البيان أن "البنوك والمصارف في المملكة تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر. واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة".

المصدر: RT

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