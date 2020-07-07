قطاع الطاقة الألماني يرحب بقرار الدنمارك حول "السيل الشمالي-2"

رحب تيم كوهلر المدير التنفيذي لرابطة شركات ألمانية تعمل في مجال الغاز، والتي تضم أكثر من 140 شركة تنشط في هذا المجال، بقرار الدنمارك حول مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2".

وقال كوهلر: "ترحب صناعة الغاز الألمانية، بقرار وكالة الطاقة الدنماركية، التي سمحت باستكمال مد أنبوب الغاز في الجزء غير المكتمل، في المياه الإقليمية الدنماركية وتحديدا في جنوب شرق جزيرة بورنهولم".

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وتابع المدير التنفيذي القول، إنه من المحتمل في السنوات القادمة، " أن يبقى الطلب على الغاز الطبيعي في ألمانيا والاتحاد الأوروبي دون تغيير"، ولكن "بسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، سيتوجب استيراد كميات إضافية من الغاز بمقدار 120 مليار متر مكعب بحلول عام 2030".

ووفقا لرئيس الرابطة الألمانية، قد يغطي "السيل الشمالي-2 "، جزءا من الواردات الضرورية في المستقبل، على الرغم من أن طاقة خط الأنابيب لن تكون كافية لتلبية احتياجات السوق بشكل كامل.

ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في مشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

المصدر: "نوفوستي"