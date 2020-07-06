مناقصة مصرية لشراء كمية غير محددة من القمح العالمي

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة اليوم الاثنين، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 8 إلى 18 أغسطس المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين وقمح الطحين من روسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا.

ويجب أن تصل العروض بحلول الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي غدا الثلاثاء وستعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 15.30 في اليوم نفسه.

وستدفع الهيئة، ثمن القمح بفتح خطابات ائتمان "عند الاطلاع" وهو ما يضمن دفعا فوريا عند استلام وثائق الشحن.

المصدر: رويترز



