الاتحاد الأوروبي: سنتصدى بحزم لواشنطن في النزاعات التجارية

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فيل هوغان، إن الاتحاد سيتخذ إجراء حاسما ضد الولايات المتحدة إذا لم تظهر استعدادا لتسوية خلاف طال أمده حول دعم صناعة الطائرات.

وأبلغ المفوض لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي بأن واشنطن رفضت مرتين مقترحات الاتحاد الأوروبي لتسوية النزاع وأنه يأمل بأن تصدر منظمة التجارة العالمية حكمها في أقرب وقت ممكن في سبتمبر المقبل.

وقال هوغان اليوم الاثنين: "أريد أن أطمئن الناس لأننا مستعدون للتحرك بشكل حاسم وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي إذا لم نحصل على النتيجة التي نتوقعها من الولايات المتحدة في ما يتعلق بوضع نهاية لهذا النزاع الذي مضى عليه 15 عاما".

من جهة أخرى، أكد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" أنهم لا يتوقعون أن تبدي الولايات المتحدة استعدادا لحل النزاع قبل صدور حكم منظمة التجارة.

ويرجع النزاع بين بروكسل وواشنطن بشأن دعم قطاع الطيران إلى عام 2004، حيث منحت منظمة التجارة العالمية واشنطن الحق في فرض رسوم على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار مرتبطة بالدعم المقدم لشركة "إيرباص"، لكنه من المتوقع أن يصدر في سبتمبر المقبل حكم بشأن الرد الذي يمكن لأوروبا أن تتخذه في ما يتعلق بالدعم الذي تحصل عليه شركة "بوينغ" الأمريكية.

المصدر: رويترز