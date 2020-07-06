آمال تعافي اقتصاد الصين تدفع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في شهر

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين عند أعلى مستوى لها خلال شهر، بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية متفائلة ببدء تعافي الاقتصاد الصيني من آثار كورونا والإغلاق الاقتصادي العالمي.

وأنهى مؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي، جلسة التداول مرتفعا 1.6 بالمئة على قاعدة عريضة من المكاسب في مقدمتها قفزة 6.6 بالمئة لأسهم بنك (اتش اس بي سي)، الذي يركز على آسيا، قادت مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي للصعود بحوالي 4 بالمئة.

وسجلت الأسهم الأخرى المنكشفة على الصين، وأسهم شركات صناعة السيارات والطاقة والسلع الكمالية مكاسب قوية.

وفي البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية والمؤشر إيبكس الإسباني مرتفعين 2 بالمئة بينما زاد المؤشر داكس الألماني 1.6 بالمئة.

ولقيت المعنويات دعما من بيانات تظهر تعافيا قياسيا لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو في مايو، في أعقاب هبوط تاريخي أثارته الجائحة في الشهرين السابقين، وبيانات أخرى أظهرت نموا غير متوقع لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وسجل مؤشر ستوكس 600 مكاسب بحوالي 37 بالمئة، منذ المستويات المنخفضة التي هوى إليها في مارس مدفوعا بين عوامل أخرى بإجراءات تحفيزية ضخمة، وآمال في لقاح مضاد للفيروس، لكنه ما زال منخفضا حوالي 10 بالمئة عن مستواه في بداية العام.

المصدر: رويترز