أسهم "أمازون دوت كوم" تقفز إلى 3000 دولار للمرة الأولى

قفزت أسهم "أمازون دوت كوم" أكثر من 4 بالمئة أثناء تعاملات اليوم الاثنين، لتصل إلى ثلاثة آلاف دولار للمرة الأولى.

وتدخل "أمازون"، بين عدد قليل من الشركات الأمريكية، التي حققت مكاسب وسط شكوك في السوق في الأشهر القليلة الماضية، فيما يرجع ذلك إلى حد كبير لزيادة الطلب على التسوق عبر الإنترنت أثناء جائحة كوفيد-19 .

وصعدت بورصة "وول ستريت" اليوم بدعم من بيانات إيجابية لنشاط قطاع الخدمات، وتفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، على الرغم من قفزة الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1550 بتوقيت غرينتش، كانت أسهم أمازون مرتفعة 4.7 بالمئة وبلغت 3027.40 دولار.

المصدر: رويترز