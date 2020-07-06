مصنعو السيارات في البرازيل يستبعدون انتعاش مبيعاتهم قبل 2025

قال اتحاد مصنعي السيارات في البرازيل اليوم الاثنين، إنه لا يتوقع تعافي مبيعات السيارات وعودتها إلى مستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا قبل عام 2025 .

وأضاف الاتحاد أنه يتوقع أن تهبط مبيعات السيارات في البرازيل، التي تعتبر أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بنسبة 45 بالمئة في 2020 مقارنة مع العام السابق، بينما من المتوقع أن تهوي الصادرات 53 بالمئة.

وارتفع إنتاج السيارات في البرازيل في يونيو بنسبة 129 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق لكنه ظل منخفضا 58 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ونمت مبيعات السيارات في يونيو 113.6 بالمئة في يونيو عن الشهر السابق إلى 132 ألف و800 سيارة، لكنها ظلت منخفضة 41 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه في 2019.

المصدر: رويترز