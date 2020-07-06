دبي تطلق التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، اليوم الاثنين، إطلاق التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال في تغريدات عبر "تويتر": "أطلقنا التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير منصة توحد جميع الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي، هدفنا تسريع توظيف هذه التكنولوجيا المستقبلية لدعم كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والصحية والعلمية في دبي والعالم".

أطلقنا التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير منصة توحد جميع الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي ... هدفنا تسريع توظيف هذه التكنولوجيا المستقبلية لدعم كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والصحية والعلمية في دبي والعالم. pic.twitter.com/ng2eSvctBb — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 6, 2020

وأضاف: "سنعمل من خلال التحالف على تعزيز قدراتنا الصناعية وتأمين احتياجاتنا الأساسية بالتعاون مع شركات الطباعة ثلاثية الأبعاد واستحداث خطوط إنتاج جديدة قائمة على توظيف تكنولوجيا المستقبل".

كما وجه ولي عهد دبي باستحداث وإنشاء منطقة متخصصة لتطوير واختبار وتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد قائلا: "نريد أن تكون دبي مرجعية عالمية لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة عبر تعزيز شراكة القطاعين الحكومي والخاص".

كما وجهنا باستحداث وإنشاء منطقة متخصصة لتطوير واختبار وتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد ... نريد أن تكون دبي مرجعية عالمية لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة عبر تعزيز شراكة القطاعين الحكومي والخاص. pic.twitter.com/BQMiUlB2Ht — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 6, 2020

المصدر: RT