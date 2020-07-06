تقرير: مصر تحظى بنصيب الأسد بأكبر الاستثمارات في الشرق الأوسط

كشف تقرير صادر عن مؤسسة "ماجنيت" الإلكترونية المتخصصة في رصد بيانات الشركات، أن مصر حظيت بنصيب الأسد، من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية.

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وأشار التقرير إلى أن مصر حظيت بالاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2020.

وذكر تقرير "ماجنيت" حسبما أوردت وكالة "بلومبرغ" أن حجم الاستثمارات بالشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهد قفزة بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال المدير التنفيذي لمنصة "ماجنيت" فيليب باشوشي، إن التأثير الكامل لأزمة تفشي جائحة كورونا قد يتبلور بشكل أكثر وضوحا خلال النصف الثاني من العام، لافتا إلى أن عملية تجميع رأس المال تستغرق في الأغلب مدة تصل إلى 6 أشهر، لذلك فإن معظم الصفقات التي تم استكمالها في الربع الأول من العام الجاري كان العمل بها قد بدأ قبل ذلك بفترة طويلة.

وكشف تقرير منصة "ماجنيت" أن أغلب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها، تستثمر مزيدا من الأموال في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف أن قطاع التكنولوجيا المالية حقق أكبر عدد من الصفقات بنسبة 16٪ من إجمالي الصفقات تليه قطاعات التجارة الإلكترونية والشحن والنقل.

المصدر: وكالات