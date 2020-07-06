بنوك كويتية تحذر من خسائر بسبب تأجيل أقساط القروض

حذر عدد من البنوك الكويتية من خسائر بالملايين بسبب تأجيل أقساط القروض في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تعصف باقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط.

وقال بنك الكويت الوطني، أكبر بنوك البلاد، اليوم الاثنين إن الأثر الإجمالي لخسائره بسبب تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط بطاقات الائتمان سيكون في حدود 130 مليون دينار (422.5 مليون دولار).

فيما قال بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في الكويت، إن الأثر الاجمالي للخسائر سيكون في حدود 96 مليون دينار.

بينما أعلن البنك الأهلي الكويتي أن خسائره ستكون في حدود 14 مليون دينار، في حين توقع البنك التجاري الكويتي أن تبلغ خسائره 13 مليون دينار، وبنك الخليج 42 مليون دينار.

وفي مارس الماضي، أعلنت بنوك الكويت تأجيل أقساط قروض العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك نظرا للتداعيات الاقتصادية، التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا.

وشملت قرارات التأجيل أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على التأجيل وأي رسوم أخرى.

(الدولار = 0.3076 دينار كويتي)

المصدر: "رويترز"